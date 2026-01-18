Hà Anh Tuấn dành 1 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân ung thư về quê dịp tết

Trong Live concert " The rose" tại sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng) tối 17-1, Hà Anh Tuấn thông báo dành 1 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân ung thư hoàn cảnh khó khăn về quê đón năm mới.

Tại TPHCM, nếu như sân khấu Sketch A Rose gây ấn tượng bằng hình ảnh đóa hồng khổng lồ thì sang The rose là sân khấu xoay 360 độ với đường kính 25m, hệ thống bàn xoay hiện đại bậc nhất. Thay đổi này mở rộng không gian, phá bỏ trật tự một chiều giữa nghệ sĩ - người xem.

Sân khấu xoay 360 độ

Hà Anh Tuấn mở đầu bằng các ca khúc Tháng mấy em nhớ anh, Hoa hồng, Phố mùa đông, Thành phố sương. Sau đó, anh kết hợp cùng Vũ., Vũ Cát Tường với những ca khúc: Em, Vết mưa, Từng là, Cay, Ướt lòng….

Sự xuất hiện của Nguyễn Hùng và Hương Tràm gây bất ngờ lớn. Nguyễn Hùng cùng Phép màu, Còn gì đẹp hơn đóng vai trò như một mảnh ghép thanh xuân trong trẻo, giàu tiềm năng. Hương Tràm song ca cùng Hà Anh Tuấn bài Em gái mưa, Cho anh gần em thêm chút nữa.

Hà Anh Tuấn và Vũ Cát Tường

Vũ.

Hà Anh Tuấn cùng Nguyễn Hùng

Hà Anh Tuấn và Hương Tràm

Tại concert, khán giả lần đầu tiên được nghe Hà Anh Tuấn diễn live ca khúc Một năm qua (nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng sáng tác). Cuối chương trình, âm nhạc Phạm Toàn Thắng vang lên với chuỗi ca khúc: Tháng tư là lời nói dối của em, Lạc, Cứ thế, Chuyện của mùa đông..

TIỂU TÂN