Mang xuân ấm áp đến trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Ngày 24-1, Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng (TPHCM) tổ chức trao quà tết chăm lo trẻ mồ côi do dịch Covid-19 đang sinh sống trên địa bàn phường.

Lãnh đạo phường Chánh Hưng trao lì xì đến trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Chương trình đã trao 83 phần quà tết, mỗi phần gồm: lì xì 1 triệu đồng, 10kg gạo và 10 quyển tập trắng đến trẻ em mồ côi do dịch Covid-19. Đây là hoạt động thiết thực giúp mang mùa xuân ấm áp đến với trẻ mồ côi trên địa bàn phường.

Theo bà Đoàn Ngọc Diễm Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động phường, hiện phường Chánh Hưng có 83 trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp các đơn vị thực hiện nhiều chương trình chăm lo đến trẻ, như: tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2025 – 2026, tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương”, chăm lo Tết Trung thu và Quốc tế thiếu nhi…

Trao thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Chánh Hưng Nguyễn Thị Ngọc Hà chia sẻ, nhằm giúp trẻ mồ côi do dịch Covid-19 có cuộc sống tốt hơn, phường thường xuyên hỗ trợ kinh phí, học bổng, quà tặng, tổ chức các hoạt động chăm lo tinh thần trẻ. Đặc biệt, sự phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo ngày càng chặt chẽ, tạo thành mạng lưới chăm lo bền vững cho các em.

Trao quà tết chăm lo trẻ mồ côi do dịch Covid-19

THÁI PHƯƠNG