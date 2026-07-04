Xã hội

Bão số 1 ảnh hưởng Đặc khu Cô Tô, gần 3.000 du khách an toàn

SGGPO

Do ảnh hưởng của bão số 1, chiều tối 4-7, tỉnh Quảng Ninh có mưa to, gió lớn. Tại Đặc khu Cô Tô, cách đất liền hơn 60km, gió giật cấp 9-10, sóng biển cao trên 2,25m, bầu trời u ám, mây dày bao phủ.

Ghi nhận tại tuyến đường ven biển Đặc khu Cô Tô khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4-7, biển động rất mạnh, sóng lớn liên tục vỗ vào bờ kè đá. Gió giật mạnh liên hồi tạo sóng lớn, nước biển tràn qua bờ kè, bọt sóng hắt trắng mặt đường.

Bão số 1 bắt đầu ảnh hưởng tới Đặc khu Cô Tô gây sóng lớn và mưa to vào chiều tối 4-7. Clip: THU BÁU

Mặc dù bão số 1 đang quần thảo Đặc khu Cô Tô, song nhờ chủ động triển khai đồng bộ, khẩn trương các phương án ứng phó, đến cuối chiều 4-7, địa phương vẫn bảo đảm an toàn, chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản, dù mưa to, gió lớn.

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Cầu cảng ở Đặc khu Cô Tô vắng bóng người vào chiều 4-7 do mưa bão số 1 đang ảnh hưởng. Ảnh: THU BÁU
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Chiều 4-7 tại Đặc khu Cô Tô có mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 1. Ảnh: THU BÁU

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Danh Hà, Chủ tịch UBND Đặc khu Cô Tô, cùng Ban Phòng thủ dân sự đặc khu kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền, các khu vực xung yếu, công trình cảng và các tuyến đường đang thi công để chỉ đạo ứng phó bão số 1.

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Bão số 1 ảnh hưởng tới Đặc khu Cô Tô vào chiều tối 4-7 gây sóng lớn, mưa to. Ảnh: THU BÁU

Lãnh đạo đặc khu yêu cầu các cơ sở lưu trú và lực lượng chức năng bảo đảm an toàn, phục vụ chu đáo du khách đang lưu trú trên đảo; kiểm tra, hỗ trợ chằng chống các nhà ở có kết cấu yếu của người dân.

Bão số 1 ảnh hưởng tới Đặc khu Cô Tô và công tác phòng chống bão. Video: THU BÁU
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Lãnh đạo Đặc khu Cô Tô kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống bão số 1 trên địa bàn. Ảnh: THU BÁU
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Trước đó, Bộ đội Biên phòng ở Đặc khu Cô Tô bắn pháo hiệu báo bão, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: THU BÁU

Đến trưa cùng ngày, toàn bộ 452 tàu thuyền và 33 nhà bè ở Đặc khu Cô Tô vào nơi neo đậu tránh trú an toàn. Các đồn Biên phòng trên địa bàn bắn pháo hiệu, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương về nơi tránh trú, góp phần bảo đảm an toàn cho ngư dân và phương tiện.

Công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho du khách được thực hiện chặt chẽ. Tất cả 2.845 du khách đang lưu trú trên đảo, trong đó có 14 khách quốc tế đều an toàn. Để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chằng chống, gia cố 45 căn nhà yếu.

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Các du khách phải ở lại Đặc khu Cô Tô do ảnh hưởng bão số 1 được bảo đảm an toàn. Ảnh: THU BÁU
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Các tàu cá ở Đặc khu Cô Tô neo đậu an toàn trong bão số 1. Ảnh: THU BÁU
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THU BÁU - MINH KHANG

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