Bão số 13 gây thiệt hại nặng: 5 người chết, hơn 2.500 nhà tốc mái

Sáng 7-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có báo cáo sơ bộ về thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Theo đó, sáng sớm nay bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Tuy nhiên, hoàn lưu bão gây mưa lớn diện rộng tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Đắk Lắk, phổ biến 150-280mm, có nơi trên 350mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như đỉnh Bạch Mã (Huế) 396mm, Chư Răng (Gia Lai) 393mm, Đăk Pling (Gia Lai) 313mm, Đập Tràn (Đắk Lắk) 504mm, Xuân Lâm (Đắk Lắk) 285mm.

Bão quật đổ cây cối tại Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai)

Đến 7 giờ sáng nay, thống kê sơ bộ cho thấy có 5 người thiệt mạng (Đắk Lắk 3, Gia Lai 2), 6 người bị thương, 52 nhà bị sập, 2.593 nhà hư hỏng, tốc mái – trong đó riêng tỉnh Gia Lai có 2.412 nhà. Bão cũng khiến 9 tàu bị chìm, mất điện trên diện rộng ở Gia Lai.

Dự báo từ nay đến hết ngày 8-11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa to, phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Mái nhà của người dân ở xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi) bị lốc xoáy làm tốc mái

Bão cũng khiến 9 tàu bị sóng đánh chìm (Đắk Lắk 4 tàu, Gia Lai 4 tàu, Quảng Ngãi 1 tàu) và gây mất điện trên diện rộng tại tỉnh Gia Lai. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát thiệt hại, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ, ngành và địa phương cần triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ứng phó và khắc phục hậu quả sau bão số 13, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025.

Một nhà hàng ở phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) bị gió bão cuốn sập hoàn toàn. Ảnh: NGỌC OAI

Đặc biệt, cần tập trung tổng hợp nhanh thiệt hại, ưu tiên khắc phục các công trình dân sinh thiết yếu như trường học, bệnh viện, nhà ở bị sập, đổ, hư hỏng; đảm bảo không để người dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở, không được chăm sóc y tế, học sinh không có trường học. Đồng thời, khẩn trương xử lý các sự cố đê điều, hồ đập, và giải quyết hiệu quả vụ tàu Star Bueno bị mắc cạn tại vùng biển Dung Quất (Quảng Ngãi).

* Tại Đắk Lắk, bão số 13 và mưa lũ đã làm 2 người chết, 2 người bị thương; hơn 480 căn nhà bị hư hỏng, trong đó 12 nhà sập hoàn toàn, 326 nhà tốc mái, 147 nhà ngập nước. Thiệt hại còn ghi nhận, khoảng 54.000 lồng bè nuôi thủy sản, ước tính thiệt hại khoảng 21 tỷ đồng.

Nhiều cây xanh ngã đổ tại phường Tuy Hoà

Giao thông bị gián đoạn tại một số tuyến như ĐT643, ĐT649, ĐH.39, ĐH.32 do sạt lở; cầu La Hai (xã Đồng Xuân) bị ngập cục bộ; kè Bạch Đằng sạt lở nghiêm trọng với thiệt hại ban đầu khoảng 150 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại phường Phú Yên, 1 trụ điện, 5 trụ đèn chiếu sáng bị gãy và 90 cây xanh ngã đổ. Lực lượng chức năng đã di dời 2.625 hộ khỏi khu vực nguy hiểm do bão và 334 hộ tại khu vực có nguy cơ ngập lụt.

Rất nhiều hộ dân ở xã Xuân Phước di tán trong đêm để tránh lũ

Hiện lực lượng quân sự, công an và dân quân đang tiếp tục, khắc phục hậu quả thống kê thiệt hại và đảm bảo an toàn cho người dân trở lại nơi ở.

Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho ba tỉnh bị thiệt hại nặng Ngày 7-11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định 2451/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 tỉnh Quảng Ngãi (20 tỷ đồng), Gia Lai (30 tỷ đồng) và Đắk Lắk (30 tỷ đồng) nhằm khắc phục hậu quả do bão số 13 và mưa lũ gây ra. Chính phủ yêu cầu các địa phương sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tránh thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

PHÚC VĂN - MAI CƯỜNG - LÂM NGUYÊN