Đà Nẵng: Hỗ trợ 40 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo bị sập nhà

Ngày 6-11, Sở Y tế TP Đà Nẵng ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ đầu tháng 11-2025.

Xã Sông Kôn (TP Đà Nẵng) hỗ trợ hộ dân nguy cơ thiếu đói

Sở Y tế TP Đà Nẵng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu thường xuyên theo dõi tình hình lũ lụt, có kế hoạch, phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả kịp thời, phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Rà soát, thống kê, nắm thông tin về hộ dân bị mất nhà cửa, nhà cửa bị hư hỏng nặng, không đảm bảo nhu cầu thiết yếu; hộ dân có nguy cơ bị thiếu đói… do lũ lụt để có phương án hỗ trợ cứu trợ, kịp thời thăm hỏi.

Chính sách trợ giúp khẩn cấp được triển khai cụ thể như sau: hỗ trợ 15 ký gạo/người/tháng trong 1 tháng đối với hộ có nguy cơ thiếu đói. Đối tượng mất nhà ở và không có khả năng tự bảo đảm các nhu cầu thiết yếu thì xem xét hỗ trợ từ nguồn lực huy động: lều bạt, nước uống, thực phẩm, chăn màn, xoong nồi, chất đốt, xuồng máy và một số mặt hàng thiết yếu khác phục vụ nhu cầu trước mắt, tại chỗ.

Người bị thương nặng được xem xét hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Hộ gia đình có người chết; cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng cho người chết do không có người nhận trách nhiệm tổ chức mai táng được xem xét, hỗ trợ 25 triệu đồng/trường hợp.

Hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà bị sập, trôi hoàn toàn được hỗ trợ chi phí làm nhà 40 triệu đồng/hộ. Hộ phải di dời khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, xem xét hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ. Hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà bị hư hỏng nặng, xem xét hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

Hỗ trợ khẩn cấp đối với trẻ em khi cha, mẹ tử vong, mất tích mà không còn người thân chăm sóc về chi phí ăn ở, điều trị và di chuyển đến nơi cư trú hoặc cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định.

Trường hợp đặc biệt khẩn cấp, nghiêm trọng, việc hỗ trợ các nội dung do Chủ tịch UBND cấp xã/phường quyết định, bỏ qua bước bình xét, bảo đảm chi trả cho đối tượng kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức, công khai và minh bạch.

Trường hợp thiếu nguồn lực để thực hiện các chính sách, UBND cấp xã/phường kịp thời báo cáo Sở Y tế để phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố xem xét, hỗ trợ.

XUÂN QUỲNH