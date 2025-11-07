Xã hội

Gia Lai: Hàng trăm nhà dân bị ngập, nhiều nơi chia cắt

Do ảnh hưởng của bão số 13, nhiều xã, phường như Ayun Pa, Ia Hiao, Ia Pa (tỉnh Gia Lai) bị ngập sâu.

Trong sáng 7-11, ghi nhận tại khu vực cầu C10, xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), các khu sản xuất của dân bị ngập trắng đồng, nhiều đoạn đường cũng bị ngập, dân đứng chờ ở hai bên đầu đường. Nhiều nhà dân xã Ia Pa cũng bị ngập sâu.

a4.jpeg
Nhà dân ở xã Ia Pa bị ngập
Anh Đỗ Văn Triều (thôn 1, xã Ia Pa) cho biết, vào 21 giờ đêm ngày 6-11, nước dâng lên nhanh, gia đình không kịp trở tay, 3 người trong nhà bỏ của chạy về nhà người thân trú ẩn. Căn nhà ngập 2m, đồ đạc thiệt hại nặng.

a3.jpeg
Một căn nhà dân xã Ia Pa bị ngập sáng nay

Theo ông Võ Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pa, bước đầu, ước tính có khoảng 300 căn nhà bị ngập; thôn Nơ Nang 2 bị chia cắt.

a1.jpeg
Nhà dân ở xã Ia Pa ngập sâu

Xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai bị ngập cục bộ toàn xã. Các cánh đồng chìm trong biển nước, nhiều khu dân cư bị ngập úng ở nhiều nơi. Theo ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, trong sáng cùng ngày, xã đã huy động lực lượng khơi thông dòng chảy để giúp thoát nước tại các khu dân cư. Ước tính toàn xã có khoảng 450 nhà dân bị ngập.

a5.jpeg
a6.jpeg
Nhiều cánh đồng ở xã Ia Pa bị ngập
HỮU PHÚC

