Tiếp hơi ấm cho các em nhỏ đến trường

Giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam từ lâu không chỉ là nơi vinh danh và chắp cánh cho những tài năng xuất sắc của bóng đá nước nhà, mà theo thời gian, giải thưởng còn trở thành biểu tượng của lòng nhân ái cũng như trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng. Ở cột mốc đặc biệt 30 năm, Giải thưởng QBV Việt Nam sẽ mang đến nhiều cảm xúc hơn khi gắn liền với chương trình “Áo ấm đến trường” do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức.

Những năm qua, chương trình “Áo ấm đến trường” đã trở thành cầu nối giữa các tấm lòng hảo tâm với trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nơi ấy, mùa đông về cùng sương giá, những đứa trẻ đến lớp trong manh áo mỏng. Những chiếc áo ấm gửi đến các em không chỉ xua tan cái lạnh mà còn mang theo hơi ấm tình người, giúp các em thêm động lực đến trường, nuôi dưỡng ước mơ học tập và khát vọng vươn lên.

“Khi nhìn thấy các em nhỏ khoác lên mình chiếc áo ấm mới, nụ cười rạng rỡ, tung tăng đi trên đường, đó là nguồn cảm hứng để chúng tôi phải nhân rộng hơn nữa chương trình nhân văn này. Chúng tôi đặt mục tiêu trao tặng 1 triệu chiếc áo ấm trong 10 năm tới. Chúng tôi mong muốn QBV không chỉ là ánh sáng trên sân cỏ, mà còn là ngọn lửa sưởi ấm những vùng đất khó khăn. Các cầu thủ đoạt QBV của năm sẽ được mời làm đại sứ đồng hành trong các chuyến trao tặng và vận động. Chúng tôi sẽ điều chỉnh kịch bản Gala để phần phát động có sức lay động công chúng và rất mong nhận được sự đồng hành của các cầu thủ”, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng QBV Việt Nam 2025, chia sẻ tại buổi họp báo sáng 6-11.

Báo SGGP quyết định sẽ đưa phần phát động “Áo ấm đến trường” vào đêm gala trao giải QBV Việt Nam 2025 vào cuối tháng 12 tại TPHCM. Những cầu thủ giành chiến thắng ở các hạng mục giải thưởng sẽ được mời làm đại sứ của chương trình, cùng đồng hành lan tỏa hơi ấm đến với học sinh nghèo. Từ mùa giải năm sau, những người chiến thắng tiếp theo sẽ tiếp nối vai trò đại sứ, duy trì sứ mệnh nhân ái qua từng mùa giải.

Khi “Áo ấm đến trường” được giới thiệu trong buổi họp báo công bố Giải thưởng QBV Việt Nam 2025, chương trình đã chạm đến trái tim của các nhà báo, phóng viên. Đồng nghiệp Huỳnh Sang trải lòng, QBV không chỉ là biểu tượng của vinh quang sân cỏ mà còn là nơi khơi nguồn cho những ý nghĩa nhân văn. “Việc quan tâm của người hâm mộ và kết nối cộng đồng là điều cần thiết, đặc biệt khi Giải thưởng QBV kết hợp với các hoạt động thiện nguyện. Nếu được, Báo SGGP hãy nâng tầm chương trình cộng đồng, không chỉ ở vùng sâu, vùng xa mà ngay tại TPHCM. Và nên đưa tiêu chí đóng góp xã hội thành điều kiện bắt buộc đối với cầu thủ đoạt giải, để lan tỏa hình ảnh và giá trị nhân văn của danh hiệu”, nhà báo Huỳnh Sang đề xuất.

Cũng như nhà báo Huỳnh Sang, các vị khách mời tin tưởng rằng, những “anh hùng sân cỏ” sẽ sẵn sàng đến với miền đất xa xôi, mang theo tình yêu thương và trách nhiệm xã hội. Và đó mới chính là hình ảnh đẹp nhất của cầu thủ Việt Nam: vẹn đức, vẹn tài.

HỮU THÀNH