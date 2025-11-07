Phát triển TPHCM ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực châu Á

Sáng 7-11, các đại biểu Quốc hội nghe tờ trình về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội, sáng 7-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Vùng Đông Nam bộ: Phấn đấu GRDP bình quân khoảng 10%/năm, giai đoạn 2026-2030

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình cho biết, trên cơ sở đánh giá hiện trạng lãnh thổ nước ta, các phương án phân vùng qua từng thời kỳ và yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới, cả nước được phân thành 6 vùng.

Dự thảo bổ sung, điều chỉnh định hướng phát triển vùng và liên kết vùng.

Thứ nhất, vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt khoảng 9-10%/năm giai đoạn 2026-2030; tập trung xây dựng vành đai công nghiệp Thái Nguyên - Phú Thọ trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng cả vùng, gắn kết với tỉnh Bắc Ninh là vành đai công nghiệp liên vùng; hoàn thành xây dựng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; xây dựng đường sắt Lạng Sơn - Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: QUANG PHÚC

Thứ hai, vùng Đồng bằng sông Hồng: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 11%/năm giai đoạn 2026-2030. Xây dựng vùng là động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước. Phát triển nhanh các ngành dịch vụ mới như công nghiệp sáng tạo, tài chính công nghệ, logistics thông minh, dịch vụ công nghệ số. Phát triển các khu kinh tế ven biển, khu thương mại tự do; xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các tuyến đường kết nối các đô thị quan trọng tại các tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

Thứ ba, vùng Bắc Trung bộ: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10-10,5%/năm giai đoạn 2026-2030. Ưu tiên phát triển các khu kinh tế ven biển tập trung vào một số ngành trọng điểm phù hợp với các địa phương, tạo đột phá tăng trưởng.

Phát triển các ngành công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng tái tạo... Xây dựng thành phố Huế trở thành trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á và châu Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, thành phố Festival. Xây dựng khu vực ven biển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là trung tâm phát triển công nghiệp của vùng và cả nước, trở thành vùng động lực quốc gia.

Thứ tư, vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 9,5 - 10%/năm giai đoạn 2026-2030; đẩy mạnh kinh tế biển, phát triển mạnh công nghiệp cơ khí chế tạo, luyện kim, lọc hóa dầu; cảng biển và dịch vụ logistics; du lịch biển, đảo...

Thứ năm, vùng Đông Nam bộ: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10%/năm giai đoạn 2026-2030. Phát triển mạnh các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, hóa dầu, hóa chất, dược phẩm, vật liệu mới, điện tử, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghiệp công nghệ số. Phát triển vùng trở thành trung tâm dịch vụ của khu vực Đông Nam Á về tài chính, thương mại, du lịch, giao lưu quốc tế.

Các đại biểu dự phiên họp Quốc hội, sáng 7-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát triển TPHCM là thành phố văn minh, hiện đại, năng động sáng tạo; trung tâm tài chính quốc tế; có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á và phát triển ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực châu Á. Đẩy nhanh xây dựng đường sắt đô thị TPHCM, đường sắt kết nối trung tâm TPHCM với các đô thị lân cận; các tuyến kết nối cảng hàng không Long Thành.

Thứ sáu, vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 9-9,5%/năm giai đoạn 2026-2030. Phát triển vùng thành trung tâm kinh tế nông nghiệp hiện đại, bền vững, năng động và hiệu quả cao; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh.

GDP bình quân đạt trên 8%/năm, thời kỳ 2021-2030

Dự thảo đặt mục tiêu, đến năm 2030, phấn đấu là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; mô hình tổ chức không gian phát triển quốc gia hiệu quả, thống nhất, bền vững, các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng phát huy vai trò đi đầu, dẫn dắt trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; có mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại; bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế...

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt trên 8%/năm thời kỳ 2021-2030; trong đó giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên.

Giai đoạn 2031-2050, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 7-7,5%/năm. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2050 đạt khoảng 38.000 USD. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD...

Làm rõ căn cứ xây dựng mới các cảng hàng không quốc tế

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra cho rằng, việc phân vùng kinh tế - xã hội cơ bản vẫn giữ nguyên số lượng là 6 vùng. Tuy nhiên, kết cấu, phạm vi từng vùng có sự thay đổi lớn về số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, quy mô về diện tích và dân số do ảnh hưởng của việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh; trong đó, vùng Bắc Trung bộ và vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên là 2 vùng có sự thay đổi lớn so với trước đây.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi. Ảnh: QUANG PHÚC

Do đó, Ủy ban đề nghị làm rõ hơn phương án phân vùng mới sẽ tác động, ảnh hưởng như thế nào đến định hướng phát triển của từng vùng; đánh giá tính liên kết trong nội tại từng vùng. Bên cạnh đó, đề nghị thuyết minh, làm rõ hơn tính đặc thù, vị trí địa lý và nhiệm vụ, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng nhằm phát huy tối đa tiềm năng và khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có; khắc phục được các tồn tại, hạn chế của từng vùng và liên kết vùng để thúc đẩy phát triển bền vững của cả quốc gia.

Về định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật quốc gia, Ủy ban nhận thấy, theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 về phát triển kết cấu hạ tầng đã xác định chỉ tập trung nâng cấp các cảng hàng không, đặc biệt là cảng hàng không trọng điểm, trong đó cũng chỉ xác định xây dựng mới Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Do đó, đề nghị bổ sung thuyết minh để làm rõ căn cứ chính trị, pháp lý của việc bổ sung định hướng xây dựng mới các cảng hàng không quốc tế.

PHAN THẢO