Phường Vũng Tàu (TPHCM): Di dời 81 người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Tối 6-11, UBND phường Vũng Tàu đã tổ chức di dời 81 người dân sống tại 19 căn nhà ở hẻm 634/8 Trần Phú, ngay dưới chân núi Lớn để bảo đảm an toàn trước thời điểm mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của bão.

Nhờ sự tuyên truyền, vận động và hỗ trợ của lực lượng chức năng phường Vũng Tàu, các hộ dân đã đồng tình, chấp hành di dời khỏi nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn (tại di tích Nhà Má Tám Nhung cùng địa bàn do phường quản lý) ngay trong đêm.

Ông Nghiêm Viết Hùng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị phường Vũng Tàu cho biết, hẻm 634/8 có hiện tượng sạt lở từ khoảng tháng 10-2022 và đến nay đang tiếp tục sạt lở. Tình trạng sạt lở có nguy cơ ngày càng nghiêm trọng.

Người dân hẻm 634/8 Trần Phú di dời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở ngay trong đêm 6-11. Ảnh: QUANG VŨ

Cụ thể, khu vực hẻm 634/8 Trần Phú nằm ở vị trí cao, dài khoảng 50m, đường dốc đứng, độ chênh lệch cao hơn vị trí đường hẻm 634 Trần Phú khoảng 20m, có 19 căn nhà, trong đó có 6 căn nhà thuộc khu vực nguy hiểm thì 4 căn nhà được xây trên nền đá tảng và 2 căn nhà được xây trên nền đất đắp không có chân kè, đã có tình trạng sạt lở. Phía dưới dốc có khoảng 9 căn nhà người dân đang sinh sống.

Lực lượng chức năng rào dây cảnh báo vùng nguy cơ sạt lở. Ảnh: QUANG VŨ

Lực lượng chức năng phường Vũng Tàu hỗ trợ người dân di dời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Ảnh: QUANG VŨ

Trong đêm 6-11, các cơ quan chức năng đã thực hiện di dời toàn bộ hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm. Đồng thời, căng dây cảnh báo tại toàn bộ khu vực có nguy cơ sạt lở.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục túc trực, theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra khu vực sạt lở và sẵn sàng phương án ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

QUANG VŨ