Bão số 15 sẽ thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào bờ

Theo cơ quan khí tượng của Việt Nam và thế giới, bão số 15 có thể suy giảm thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển với tốc độ chỉ bằng 1/5 tốc độ bình thường do “kẹt” giữa nhiều hệ thống khí quyền.

Vị trí bão số 15 sáng sớm 30-11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Cập nhật đến sáng sớm 30-11 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tâm bão số 15 ở tọa độ khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc và 112,2 độ Kinh Đông (trên vùng biển Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông). Hiện bão đã giảm cường độ xuống còn cấp 9 giật cấp 11 và đang di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ rất chậm (gần 3km/giờ - bằng 1/5 tốc độ bình thường).

Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân bão di chuyển chậm dị thường là do bị không khí lạnh chặn hướng, áp cao cận nhiệt suy yếu ở phía Đông của Biển Đông (thiếu dòng dẫn hướng), gió trên cao cắt mạnh và nội tại bão suy yếu nên không còn động lực di chuyển nhanh.

Theo dự báo của Hoa Kỳ, bão sẽ suy giảm thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào đất liền Việt Nam. Nguồn: Z.E

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong 24 đến 72 giờ tới, bão có xu hướng đổi hướng liên tục và sẽ tiếp tục giảm cấp, có thể thành áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển… trước khi đi vào khu vực đất liền Nam Trung bộ.

Cụ thể, từ sáng nay đến sáng 1-12, bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ gần 3km/giờ, tâm bão còn cách bờ Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 340km và mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Từ sáng 1-12 đến sáng 2-12, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với vận tốc 3-5km/giờ, tâm bão tiến dần về phía Tây và chỉ còn cách bờ khoảng 230km, cường độ giảm xuống cấp 8 giật cấp 10. Đến ngày 3-12, bão tiếp tục giữ hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-7km/giờ, suy yếu còn cấp 6 giật cấp 8 (áp thấp nhiệt đới) ngoài khơi Nam Trung bộ và cách bờ khoảng 120km. Sau thời điểm này, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Nam với vận tốc khoảng 10km/giờ và tiếp tục giảm cường độ.

PHÚC VĂN