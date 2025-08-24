Miền Bắc trước bão số 5: Nhiều nơi kéo mây đen, trời tối mịt

Bão số 5 còn cách bờ biển miền Trung 500km. Trời chưa có gió nhưng mưa đã xuất hiện rải rác kèm sấm động xa liên tục.

Từ khoảng 13 đến 14 giờ chiều nay 24-8, nhiều nơi tại đồng bằng Bắc bộ như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên xuất hiện những ổ mây dông dày đặc.

Cơn dông lớn xuất hiện ở Hà Nội và Bắc Ninh trưa và chiều 24-8

Theo các chuyên gia khí tượng, các dải mây này là phần rãnh xoắn phía Tây của hoàn lưu bão số 5 (Kajiki) gây ra, báo hiệu mưa lớn sẽ gia tăng tại miền Bắc từ chiều nay.

Tại phường Bắc Giang, người dân cho biết, mây đen xuất hiện từ 12 giờ trưa nay. Còn tại Hà Nội, nhiều người đang đi xem buổi hợp luyện diễu binh diễu hành trong bối cảnh nhiều khu vực đã có mưa to.

Trời tối đen giữa trưa 24-8 ở phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh)

Vào 13 giờ, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát cảnh báo lần 3 về ổ mưa dông mạnh di chuyển từ phía Đông (Hưng Yên và Hải Phòng) vào trung tâm Hà Nội, khuyến nghị người dân hạn chế di chuyển ngoài trời trong thời điểm nguy hiểm.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, trưa nay, tâm bão số 5 đã hình thành mắt bão với địa mây bao phủ phần lớn khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Hiện bão số 5 đã đạt cấp cuồng phong với sức gió 119 - 153km/giờ, có thể mạnh hơn nữa khi tiến gần bờ do điều kiện khí quyển thuận lợi.

Tâm bão số 5 đã hình thành mắt bão, mưa gió kéo dài thành các tay xoắn từ đất liền ra vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông. Ảnh vệ tinh lúc 14 giờ ngày 24-8

Nhiều chuyên gia cảnh báo mức độ nguy hiểm của cơn bão này có thể tương đương, thậm chí vượt bão Yagi (vào tháng 9-2024). Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Quảng Bình được cảnh báo đặc biệt nguy hiểm khi gió mạnh và mưa lớn sẽ bắt đầu từ chiều tối nay, gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở và gián đoạn giao thông trên diện rộng.

Các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến Thanh Hóa cần di chuyển người dân khỏi khu vực nguy hiểm và gia cố cơ sở hạ tầng, trong khi người dân nội đô cần theo dõi sát hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo kịch bản tàn phá của bão số 5 tại khu vực Bắc Trung bộ tương tự bão Yagi đã tàn phá Hải Phòng - Quảng Ninh hồi tháng 9-2024; thậm chí mức độ còn khốc liệt hơn nếu cơ sở hạ tầng không chống chịu được, hoặc công tác phòng chống không được chuẩn bị nghiêm túc.

Cập nhật vị trí tâm bão lúc 13 giờ ngày 24-8, còn cách bờ khoảng 500km

Cập nhật đến 14 giờ ngày 24-8 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão số 5 đã ở tọa độ khoảng 17,4 độ vĩ Bắc - 110,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa; cách Nghệ An 520km, Hà Tĩnh 500km, Bắc Quảng Trị 430km. Sức gió vẫn cấp 13, giật cấp 15; di chuyển hướng Tây 20km/giờ, còn khả năng mạnh thêm.

PHÚC HẬU