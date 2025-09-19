Bảo vệ đàn voi hoang dã, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng

Sáng 19-9, UBND tỉnh Đồng Nai, Cục Lâm nghiệp phối hợp với tổ chức Humane World for Animals (Thế giới Nhân đạo cho động vật) tổ chức khai mạc chương trình Tuần lễ Bảo tồn voi năm 2025 (diễn ra từ 17 đến 21-9-2025).

Tham dự có ông Đoàn Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và kiểm lâm (Bộ NN-MT); bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; cùng lãnh đạo sở ngành, địa phương và đại diện 13 quốc gia có voi châu Á.

Bà Nguyễn Thị Hoàng tham dự triển lãm Bảo tồn voi năm 2025

Hiện Việt Nam có gần 200 cá thể voi hoang dã (loài nguy cấp quý hiếm) sống trong các sinh cảnh rừng bị chia cắt và đứng trước nguy cơ mất đi quần thể voi hoang dã. Để giảm thiểu xung đột voi – người, tổ chức Humane World for Animals đang phối hợp với ngành chức năng Trung ương và địa phương triển khai nhiều giải pháp bảo tồn quần thể voi hoang dã.

Các bạn trẻ thích thú khi xem ảnh quần thể voi tại triển lãm

Humane World for Animals hỗ trợ kỹ thuật và một phần tài chính cho nhiều hoạt động bảo tồn trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với các đầu mối bảo tồn voi tại các địa phương. Tỉnh Đồng Nai có quần thể voi hoang dã lớn thứ 2 cả nước và địa phương đã xây dựng hệ thống hàng rào điện hơn 70km ngăn cách khu vực sinh sống của người dân với đàn voi; sử dụng bẫy ảnh để theo dõi, nghiên cứu tập tính của đàn voi. Tổ chức Humane World for Animals cùng các nhà nghiên cứu trong nước, chuyên gia quốc tế xây dựng chiến lược quản lý và bảo tồn voi dựa trên hiểu biết khoa học, nguồn lực sẵn có và điều kiện thực tiễn địa phương.

Bà Thẩm Thị Hồng Phượng, Giám đốc quốc gia của Humane World for Animals tại Việt Nam, chia sẻ: “Voi không là một phần trong di sản thiên nhiên và văn hóa Việt Nam nên đơn vị đang tập trung vào các giải pháp dựa trên cơ sở khoa học, thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn, bảo đảm lợi ích hài hòa cho cả voi và cộng đồng”.

Voi Đồng Nai qua bẫy ảnh

Ngành chức năng của Việt Nam và các địa phương xác định, việc bảo tồn voi hoang dã là ưu tiên quốc gia, trách nhiệm chung của toàn xã hội. Thông qua hợp tác với Humane World for Animals, Việt Nam đang triển khai các giải pháp dựa trên khoa học, tăng cường nguồn lực cho chính quyền địa phương để bảo vệ sinh cảnh của đàn voi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, thành công của việc bảo tồn voi ở Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng do có sự chung tay của toàn xã hội, từ việc nói không với săn bắt, buôn bán động vật hoang dã đến lan tỏa những thông điệp tích cực. Tỉnh Đồng Nai cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Humane World for Animals và các chuyên gia trong, ngoài nước để triển khai các giải pháp phù hợp thực tiễn để “bảo tồn voi bằng cả trái tim”, vừa tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Tuần lễ Bảo tồn voi năm 2025 có nhiều hoạt các hoạt động như: Chạy vì voi Đồng Nai, Nhảy vì sự tử tế của loài voi và các loài động vật hoang dã, triển lãm tranh ảnh về voi, cuộc họp lần thứ 12 Nhóm chuyên gia về voi châu Á…

HOÀNG BẮC