Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng TPHCM

Năm 2023, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, mệnh lệnh, thông tri, chỉ thị về nhiệm vụ công tác biên phòng, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, BĐBP TPHCM tăng cường tuần tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, đúng pháp luật với tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam; kiểm tra, kiểm soát gần 42.000 lượt phương tiện ra vào khu vực biên giới biển tại huyện Cần Giờ.

BĐBP TPHCM phối hợp Bộ Tư lệnh TPHCM, Sở NN-PTNT TPHCM, UBND huyện Cần Giờ thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp các lực lượng, bảo vệ an ninh trật tự Chương trình nghệ thuật “Lễ hội sông nước” TPHCM; Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023 đảm bảo an toàn.

Thời gian qua, BĐBP TPHCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh và Công an thành phố, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp với Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bảo vệ khu vực tiếp giáp năm 2023; phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 3 trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển.

Đại tá Trần Thanh Đức nhấn mạnh, năm 2023, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, linh hoạt, bám sát thực tiễn, đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới vùng biển, khu vực cửa khẩu cảng.

Chỉ huy trưởng BĐBP TPHCM cho biết, năm 2024, BĐBP TPHCM tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; thực hiện tốt các quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng thành phố.

Đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng liên quan tham mưu UBND TPHCM triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá TPHCM khai thác hải sản bất hợp pháp...