TPHCM: Bắt khẩn cấp 2 TikToker dàn dựng clip phản cảm, gây rối trật tự công cộng

Công an TPHCM vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng Lương Công Thuận (SN 1998, chủ tài khoản TikTok “Thuận Khùng Báo Đời”) và Lê Văn Nhâm (SN 1992, chủ tài khoản “Minh Báo Đời Yêu Em”) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng thường xuyên đăng clip phản cảm để câu view. Clip: CA

Theo điều tra ban đầu, hai đối tượng đã nhiều lần bàn bạc, tổ chức dàn dựng các clip có nội dung phản cảm, trái thuần phong mỹ tục và phát trực tiếp trên nền tảng TikTok. Các tình huống vi phạm bao gồm: chặn đầu xe giữa đường, nằm giữa giao lộ, đội quần lót lên đầu, giả vờ “ngáo đá”, lau ô tô bằng đồ lót, úp bánh kem vào mặt người đi đường, gây ách tắc giao thông và hoang mang dư luận.

Các đối tượng thu lợi bằng cách kêu gọi người xem trả tiền để thực hiện các “thử thách” theo yêu cầu, với mỗi lần lên sóng có thể thu từ 3 đến 5 triệu đồng. Lợi nhuận được chia theo thỏa thuận giữa Thuận và Nhâm, đồng thời nhóm còn thuê thêm người để tham gia quay clip và dàn dựng tình huống.

Từ trái qua: Lê Văn Nhâm, Lương Công Thuận. Ảnh: CA

Ngày 12-9, khi phát hiện hai tài khoản TikTok đang tiếp tục livestream gây rối, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Thuận tại một khách sạn ở phường Thới An. Chưa đầy 24 giờ sau, Nhâm cũng bị bắt khi đang lẩn trốn. Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 14-9, Công an xã Đông Thạnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thực hiện lệnh bắt và tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng để phục vụ điều tra. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các cá nhân liên quan khác.

Công an TPHCM khẳng định, hành vi của các đối tượng là biểu hiện lệch chuẩn xã hội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và văn hóa cộng đồng, đặc biệt là khi các nội dung độc hại này có tác động tiêu cực tới giới trẻ. Lực lượng công an nhấn mạnh: Người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức, không tham gia, cổ vũ hoặc chia sẻ các nội dung phản cảm, nhảm nhí, gây rối trật tự xã hội. Đồng thời, phụ huynh cần chủ động theo dõi, hướng dẫn con em sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh, đúng pháp luật. Công an TPHCM kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để tạo nội dung phản cảm, gây rối nơi công cộng, cản trở giao thông. Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân khi phát hiện các hành vi tương tự cần báo ngay cho công an địa phương để kịp thời ngăn chặn, xử lý, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh.

THU HOÀI