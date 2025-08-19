Phá cửa xe, khống chế 4 đối tượng nghi sử dụng ma túy và chống người thi hành công vụ

Bị phát hiện nghi sử dụng trái phép chất ma túy, 4 đối tượng cố thủ trên xe ô tô, rồi điều khiển xe tông hàng loạt xe mô tô của lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 18-8, Công an xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ đối với 4 đối tượng manh động.

Trước đó, chiều 18-8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Phú Lập, xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng), Công an xã Hàm Thuận Bắc nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Phá cửa xe ô tô, khống chế 4 đối tượng nghi sử dụng ma túy và chống người thi hành công vụ

Khi lực lượng chức năng có mặt, 4 đối tượng, gồm: N.T.D. (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Đồng Nai), N.N.Q. (sinh năm 1995), C.V.T. (sinh năm 2001) và N.V.T. (sinh năm 1998, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng), đã đóng cửa và cố thủ bên trong xe ô tô.

Sau đó, Công an xã Hàm Thuận Bắc đã thuyết phục để các đối tượng ra khỏi xe nhưng không ai chấp hành. Phát hiện đối tượng có dấu hiệu tiêu hủy chứng cứ, lực lượng chức năng đã phá cửa xe ô tô để ngăn chặn và khống chế đối tượng. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe ô tô bỏ chạy, tông vào 4 xe mô tô của cán bộ, chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ.

Trước sự manh động và liều lĩnh của các đối tượng, Công an xã Hàm Thuận Bắc đã tiếp cận, phá kính cửa xe ô tô phía tài xế và khống chế đối tượng lái xe là N.N.Q., cùng 3 đối tượng liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

NGUYỄN TIẾN