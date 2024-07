Bắt 3 đối tượng cho vay với mức lãi 360%/năm

Ngày 27-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.