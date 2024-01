Bắt 4 tấn gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

Ngày 15-1, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển gần 4 tấn gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, vào lúc 1 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km1038 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), tổ tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ thuộc phòng CSGT Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Phòng PC03 Công an tỉnh Quảng Bình đã đón dừng, kiểm tra xe tải 73F-002.42 do Hoàng Hùng Anh (SN 1988; trú tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển.

Xe chở 4 tấn gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe chở 300 thùng hàng chứa khoảng 3.000 sản phẩm gia cầm đông lạnh, có trọng lượng gần 4 tấn, ước tính giá trị lô hàng khoảng 300 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao phương tiện, tang vật cho Phòng PC03 để tiếp tục điều tra, xử lý.

MINH PHONG