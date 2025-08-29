Xử phạt cá nhân thu thập, sử dụng thông tin cá nhân trái phép trên mạng xã hội

Ngày 29-8, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.T.D. (sinh năm 1992, ngụ phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) vì hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên mạng xã hội mà không được sự đồng ý.

Cơ quan công an làm việc với ông H.T.D.

Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn tố giác của công dân về việc ông D. sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải và xử lý thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân mà chưa có sự chấp thuận. Qua làm việc, ông D. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, đã chủ động gỡ bỏ các bài viết liên quan và cam kết không tái phạm.

Căn cứ theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, PA05 đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính với mức tiền 7,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, việc sử dụng không gian mạng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Hành vi xâm phạm quyền riêng tư, thu thập và lan truyền thông tin cá nhân trái phép không chỉ vi phạm đạo đức mà còn có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Các cá nhân, tổ chức cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng.

BÙI LIÊM