Bắt giam đối tượng đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động trộm tài sản

Tối 29-8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vọng (SN 1986, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, ngày 9-8, Công an phường Thành Sen nhận được tin báo của quản lý cửa hàng Thế Giới Di Động (trên đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen) về việc cửa hàng đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi một số điện thoại di động và máy tính bảng, trị giá gần 150 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Thành Sen đã thu thập tài liệu chứng cứ, truy bắt đối tượng gây ra vụ trộm nói trên. Sau một thời gian điều tra, cơ quan điều tra đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ, xác định được đối tượng gây ra vụ trộm nói trên và bắt giữ Nguyễn Văn Vọng.

68b190f100132.jpg
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vọng

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vọng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã chuẩn bị công cụ đến cửa hàng Thế Giới Di Động ở địa chỉ trên, mục đích để trộm cắp tài sản.

Khoảng 0 giờ 45 phút ngày 9-8, Vọng đột nhập phía sau cửa hàng Thế Giới Di Động và lấy trộm 5 chiếc điện thoại di động iPhone 16 Promax, 1 chiếc máy tính bảng và 1 chiếc tai nghe Bluetooth Samsung, trị giá gần 150 triệu đồng.

68b190fbcde89.jpg
Cơ quan điều tra bắt giữ Nguyễn Văn Vọng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Sau khi trộm được tài sản, sáng cùng ngày Vọng bắt xe bus ra phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An bán 2 chiếc điện thoại di động. Sau đó, Vọng bắt xe bus quay về tỉnh Hà Tĩnh, rồi bắt xe khách đi ra TP Hà Nội bán 3 chiếc điện thoại và 1 chiếc máy tính bảng. Tất cả số tài sản trên Vọng bán được gần 110 triệu đồng.

Số tiền bán tài sản trộm được, Vọng dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

DƯƠNG QUANG

