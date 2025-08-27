Bắt giữ đối tượng đâm chết bạn nhậu

Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Tâm đã bị bắt giữ. Ảnh: Công an xã Đak Pơ

Theo thông tin ban đầu, chiều 26-8, Tâm ngồi nhậu cùng anh L.V.H. (SN 1992, trú tại xã Đak Pơ) tại một quán nhậu ở thôn 2, xã Đak Pơ.

Trong lúc nói chuyện, Tâm nghĩ anh H. xúc phạm mình. Sau đó, hai bên xảy ra cãi cọ, xô xát từ trong quán ra ngoài đường. Tại đây, anh H. bị Tâm đánh ngã xuống lòng đường. Sau đó, Tâm cầm dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ đi.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng 27-8.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đak Pơ đã cùng tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng Tâm.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

HỮU PHÚC