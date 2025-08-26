Bắt 2 đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 300%/năm

Từ tháng 7-2024 đến nay, Trần Ngọc Công đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất từ 234%-300%/năm, vượt quá 5 lần so với quy định.

Trần Ngọc Công và Nguyễn Thị Hương tại cơ quan công an

Ngày 26-8, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt giữ Trần Ngọc Công (sinh năm 1993, trú tại xã Hòa Phú) và Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1999, trú tại xã Ea Hiao, cùng tỉnh Đắk Lắk), để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 7-2024, Công đến các khu chợ trên địa bàn tỉnh tìm người vay. Khi có người vay tiền, Công xác minh nơi ở, nơi làm việc, bắt người vay viết giấy vay nợ và giữ lại các giấy tùy thân của họ. Đến hạn, nếu người vay chậm trả nợ thì Công dùng nhiều thủ đoạn gây sức ép để đòi nợ.

Công đã nhờ người yêu là Hương ghi chép tất cả các thông tin liên quan đến những người vay nợ vào một cuốn sổ và cất giữ cuốn sổ này để phục vụ việc đối chiếu, thu tiền và tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ tháng 7-2024 đến nay, Công đã cho 8 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay hơn 720 triệu đồng, lãi suất từ 243% đến hơn 300%/năm, vượt quá 5 lần so với quy định của Bộ luật dân sự, thu lãi hơn 130 triệu đồng.

MAI CƯỜNG