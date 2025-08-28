Triệt phá nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao quy mô cả nước

Nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa bị Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá, nhóm này có quy mô hoạt động trên cả nước.

Ngày 28-8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (thuộc Bộ Công an) đấu tranh triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên cả nước.

Theo tài liệu điều tra, tháng 6-2025, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động tổ chức hội nghị tại địa bàn tỉnh với mục đích vận động người dân đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo, không tồn tại trên thị trường, có dấu hiệu “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Tang vật vụ án

Công an tỉnh Lào Cai sau đó đã chỉ đạo xác lập chuyên án, ngày 24-8, lực lượng phối hợp đã triển khai 6 tổ công tác với gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt phá án, khám xét tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc như: Lào Cai, Hà Nội, TPHCM, Gia Lai...

Qua đó, cơ quan công an bắt giữ 25 đối tượng, gồm người cầm đầu đường dây và các đối tượng có liên quan. Qua điều tra, xác minh bước đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản, tổng trị giá trên 400 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đã tự tạo ra nhiều ứng dụng và website đăng tải thông tin về một loại tiền điện tử ảo, không tồn tại trên thị trường, sau đó kêu gọi người dân thiếu hiểu biết đầu tư tiền thật để mua tiền điện tử ảo.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra.

ĐỖ TRUNG