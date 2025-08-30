Pháp luật

Bắt quả tang nhiều đối tượng phê ma túy trong quán karaoke

Ngày 30-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện nhiều đối tượng có hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy” tại một quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng 29-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Hòa Cường bất ngờ kiểm tra quán karaoke Victory (Khu Đảo Xanh, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một số người ở 2 phòng hát đang có hành vi “sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cụ thể, tại phòng 302, lực lượng chức năng bắt quả tang 9 đối tượng (7 nam, 2 nữ) cùng tang vật gồm ketamine, thuốc lắc và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy 7 người dương tính với ma túy. Trong đó, Trần Hữu Nguyên Khoa (sinh năm 1990) và Hồ Ngọc Định (sinh năm 1993) được xác định là người mua và tổ chức cho nhóm sử dụng ma túy.

Ở phòng 303, công an phát hiện 4 đối tượng gồm Đặng Công Nguyên (sinh năm 1992), Nguyễn Thành Tùng (sinh năm 1988), Võ Thị Kiều Oanh (sinh năm 1997) và Tạ Thị Ngọc Thanh (sinh năm 2001) đang sử dụng ma túy.

IMG_6575.jpeg
Hiện trường nơi công an phát hiện các đối tượng đang sử dụng ma túy. Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ gồm đĩa sứ, thẻ nhựa, ống hút tự chế còn bám dính ketamine. Nhóm này khai nhiều lần mua ma túy, chia nhỏ để cùng nhau sử dụng tại phòng.

Công an đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng; Trần Hữu Nguyên Khoa, Hồ Ngọc Định, Đặng Công Nguyên, Nguyễn Thành Tùng, Võ Thị Kiều Oanh và Tạ Thị Ngọc Thanh (đều trú/tạm trú tại Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ một quản lý và một nhân viên quán karaoke Victory về hành vi “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở.

