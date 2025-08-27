Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng

Ngày 27-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, nghi phạm cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) vừa bị bắt giữ.

Hiện trường vụ việc

Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 phút sáng 27-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành khi đối tượng đang lẩn trốn tại căn nhà trên đường Phạm Tu (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Thông tin ban đầu, nghi phạm là người nước ngoài.

Trước đó, tối 26-8, nam thanh niên mặc áo Grab màu xanh, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang đã xông vào tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành. Đối tượng đã tấn công liên tiếp khiến một bảo vệ bị thương, sau đó dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày, gom nhiều trang sức bỏ vào balo.

Một số người dân tìm cách chặn cửa, ngăn đối tượng nhưng không thành. Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Tin liên quan Thanh niên ngang nhiên hành hung bảo vệ, cướp tiệm vàng

PHẠM NGA