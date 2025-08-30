Pháp luật

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống

Phan Hoàng Phúc đã liên hệ và đặt mua 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống, không kèm theo hàng hóa hay dịch vụ thực tế, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hoàng Phúc. Ảnh: CACC
Ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoàng Phúc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước”.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 23-12-2022 đến ngày 14-9-2023, Phan Hoàng Phúc đã trực tiếp liên hệ và đặt mua tổng cộng 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống, không kèm theo hàng hóa hay dịch vụ thực tế. Các hóa đơn này được phát hành bởi 2 doanh nghiệp tại TPHCM.

Toàn bộ hóa đơn khống trên đều được xuất cho Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc, với tổng giá trị trước thuế lên đến 13,89 tỷ đồng, sau thuế là 15,28 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định, đây là hành vi có dấu hiệu lợi dụng hóa đơn để hợp thức hóa chi phí, che giấu hoạt động kinh doanh bất minh, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

