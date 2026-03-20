Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty dịch vụ bất động sản Đảo Vàng

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM vừa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền. Ảnh: CA

Bà Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bất động sản Đảo Vàng (Công ty Đảo Vàng). Doanh nghiệp này thành lập năm 2014 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, sau đó nâng lên 20 tỷ đồng vào năm 2018.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3-2018, Công ty CP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang và Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Dù dự án chưa đủ điều kiện mở bán và chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, Công ty Đảo Vàng vẫn tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu đến 95% giá trị mỗi lô đất.

Từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, bà Tiền đã ký hợp đồng, thu của nhiều khách hàng tổng số tiền hơn 131 tỷ đồng. Trong đó, 13 khách hàng tố cáo liên quan 19 nền đất với số tiền bị chiếm đoạt hơn 41,2 tỷ đồng.

Theo quy định, Công ty Đảo Vàng chỉ được phép tìm kiếm khách hàng, việc ký hợp đồng và nhận tiền phải do chủ đầu tư thực hiện. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã trực tiếp ký hợp đồng và thu tiền trái quy định.

Vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra làm rõ.

KIẾN VĂN