Bắt đối tượng cướp tài sản, sàm sỡ phụ nữ

Chiều 22-9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Ngọc Hà vào cuộc điều tra và bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hà (trú tại tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và quấy rối phụ nữ.

Theo cơ quan công an, đối tượng này đã thực hiện hành vi phạm tội tại các tuyến phố Phan Kế Bính và Xã Đàn (Hà Nội). ‎

Trước đó, khoảng 0 giờ 50 phút ngày 13-9, Nguyễn Đức Hà đeo khẩu trang, điều khiển xe máy, gỡ biển kiểm soát, đi trên nhiều tuyến phố để tìm phụ nữ với mục đích quấy rối. Khi đi đến phố Phan Kế Bính, đối tượng nhìn thấy chị H. (sinh năm 1992) điều khiển xe máy đi trên đường nên đã bám theo.

Đối tượng Nguyễn Đức Hà bị cáo buộc sàm sỡ phụ nữ và cướp tài sản

Đến ngõ 444 Đội Cấn, lợi dụng lúc chị H. đang dắt xe vào nhà, Hà chạy theo dùng tay sàm sỡ chị này, đồng thời giật túi xách (bên trong có 1 chiếc điện thoại iPhone 15 và 3,7 triệu đồng) để trên yên xe máy và tẩu thoát.

Sau đó, đối tượng đi đến ngõ 198 Xã Đàn, phát hiện chị V. (sinh năm 2001) đang dắt xe vào nhà nên đã tiếp cận, sàm sỡ rồi bỏ chạy.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Ngọc Hà và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt đối tượng.

Hình ảnh được cho là Nguyễn Đức Hà sàm sỡ phụ nữ, sau đó cướp tài sản

Đến tối ngày 21-9, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Đức Hà. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

* Chiều cùng ngày, Công an phường Láng (TP Hà Nội) phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một trường hợp báo cháy giả trên địa bàn thành phố.

Trước đó, trung tâm thông tin chỉ huy của Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại ngõ 1194 đường Láng. Cơ quan chức năng sau đó đã điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Tuy nhiên, tại hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện cháy; số điện thoại báo cháy không liên lạc được.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng báo cháy giả

Quá trình xác minh sau đó xác định, đêm 19-9, L.V.Q. (sinh năm 2008, trú tại tỉnh Thanh Hóa) có ngủ tại công trình xây dựng tại ngõ 87 Yên Xá (phường Thanh Liệt), đã sử dụng điện thoại của người khác để gọi vào số báo cháy với mục đích trêu đùa. Người này đang được lực lượng chức năng củng cố hồ sơ để xử lý.

GIA KHÁNH