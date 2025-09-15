TPHCM: Bắt giữ 3 đối tượng giả danh công an để cướp tài sản

Nhóm thanh niên giả danh lực lượng công an để tiếp cận, sau đó dùng vũ lực cướp tài sản của người dân.

Ngày 15-9, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Lil, Trần Bảo Quốc và Đặng Trung Nghĩa để điều tra về tội "Cướp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 7-9, anh N.N.Q. (sinh năm 2004) và anh P.T.Đ. (sinh năm 2004) đang ngồi tại ghế đá trong công viên Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) thì bị 3 nam thanh niên đi xe máy áp sát. Các đối tượng tự xưng là công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân. Khi bị hại không đồng ý, các đối tượng đã hành hung, khống chế và cướp tài sản, gồm 2 điện thoại và 1 số tài sản khác. Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn.

Từ trái qua: Trần Bảo Quốc, Đặng Trung Nghĩa, Nguyễn Văn Lil. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận đã phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố nhanh chóng truy xét. Kết quả, đã bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Văn Lil (sinh năm 1998), Trần Bảo Quốc (sinh năm 1995), Đặng Trung Nghĩa (sinh năm 2000). Đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Công an TPHCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt vào ban đêm tại các khu vực công cộng vắng vẻ; đồng thời tích cực phối hợp cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

THU HOÀI