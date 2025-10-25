Bắt giữ 2 đối tượng người nước ngoài vận chuyển 160kg thuốc nổ qua biên giới

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ hai đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 160kg thuốc nổ TNT qua biên giới.

Hiện trường vụ bắt giữ

2 đối tượng phạm tội là Chan Thi (SN 2000) và Thao Thi (SN 2003), cùng trú tại bản Ka Han, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet (Lào).

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 24-10, tại thôn Mã Lai Pun, xã Hướng Phùng, lực lượng Biên phòng Quảng Trị phối hợp Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung tuần tra, phát hiện 2 đối tượng đang vận chuyển 2 bao tải chứa 80kg chất rắn nghi thuốc nổ TNT bằng xe máy.

160kg thuốc nổ TNT bị thu giữ

Mở rộng hiện trường, cách đó khoảng 200m về phía Lào, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 2 bao tải tương tự chứa 80kg thuốc nổ TNT. Các đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển vật liệu nổ vào Việt Nam để lấy tiền công.

Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp điều tra mở rộng, hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

MINH PHONG