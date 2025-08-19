Bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc trộm cắp tài sản trị giá hơn 600 triệu đồng

Ngày 19-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang điều tra làm rõ nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Xia Feiyang và Zhang Haoran bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 16-8, một vụ trộm cắp tài sản đã xảy ra tại một căn nhà trên đường Lê Quang Đạo, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng gây hoang mang dư luận. Nạn nhân là chị L.T.T.T. (sinh năm 2000, trú tại xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) và bạn trai L.P. (sinh năm 1992, quốc tịch Trung Quốc).

Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi trở về nhà sau giờ làm việc, cả hai phát hiện tầng 2 bị xáo trộn, nhiều tài sản có giá trị bị mất, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng gồm tiền mặt, trang sức và túi xách hàng hiệu.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, truy xét.

Chỉ sau 6 giờ tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 21 giờ cùng ngày, Tổ công tác đã phát hiện và phối hợp Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc gồm Xia Feiyang (sinh năm 2006) và Zhang Haoran (sinh năm 2008) khi đang trên đường ra Sân bay Quốc tế Đà Nẵng để bỏ trốn về nước.

Lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ tang vật, bao gồm số tiền, trang sức và túi xách.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận cùng với Wang Meng (sinh năm 1990, quốc tịch Trung Quốc – hiện đang bỏ trốn) đã bàn bạc, tổ chức thực hiện vụ trộm với kế hoạch tinh vi, trong đó Wang Meng giữ vai trò cầm đầu.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng Wang Meng, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA