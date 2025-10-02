Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt khi đang trốn tại TPHCM

Ngày 2-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang hoàn tất hồ sơ, di lý đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Ngọc Lê về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Thị Ngọc Lê bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Cụ thể, ngày 1-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và Công an phường Tân Sơn Nhì bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Ngọc Lê (sinh năm 1990, trú phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng).

Trước đó, vào tháng 7-2024, Nguyễn Thị Ngọc Lê đã chiếm đoạt số tiền 5,5 tỷ đồng của bà L.T.H.K. (sinh năm 1988, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và ông N.T.A. (sinh năm 1976, trú xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) bằng thủ đoạn vay tiền để “đáo hạn” ngân hàng, hứa hẹn trả lại sau khi giải ngân.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Ngọc Lê đã bỏ trốn. Ngày 14-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Quảng Nam trước đây, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng này.

Qua nhiều tháng kiên trì theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Lê đang lẩn trốn tại phường Tân Sơn Nhì, TPHCM.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất hồ sơ, di lý đối tượng về Đà Nẵng để củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA