Bắt giữ nghi phạm cướp vé số của người bán dạo

Chỉ sau hơn hai ngày kể từ khi đoạn clip ghi lại vụ cướp giật vé số lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng Công an Đồng Nai đã nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ được đối tượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và năng lực nghiệp vụ sắc bén trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Đối tượng P.T.T. (mặc áo thun xám) tại trụ sở Công an xã Xuân Lộc

Trước đó, khoảng 10 giờ 10 ngày 12-10, một người đàn ông đi xe máy màu đỏ đen, mặc áo thun trắng, giả vờ hỏi mua vé số của ông N.V.A. (người bán vé số dạo trên đường số 2, ấp Tam Hiệp, xã Xuân Lộc), rồi bất ngờ giật lấy xấp vé số và bỏ chạy. Hành vi táo tợn giữa ban ngày khiến người dân bức xúc, đoạn clip ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Hiện trường đối tượng P.T.T. bị bắt

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, khẩn trương huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Bằng sự quyết liệt, đến 12 giờ trưa 14-10, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng P.T.T. (sinh năm 1983, ngụ xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai) cùng tang vật là xe máy Wave biển số 48B1-383.xx.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

BÙI LIÊM