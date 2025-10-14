Pháp luật

Bắt giữ nghi phạm cướp vé số của người bán dạo

SGGPO

Chỉ sau hơn hai ngày kể từ khi đoạn clip ghi lại vụ cướp giật vé số lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng Công an Đồng Nai đã nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ được đối tượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và năng lực nghiệp vụ sắc bén trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

1.png
Đối tượng P.T.T. (mặc áo thun xám) tại trụ sở Công an xã Xuân Lộc

Trước đó, khoảng 10 giờ 10 ngày 12-10, một người đàn ông đi xe máy màu đỏ đen, mặc áo thun trắng, giả vờ hỏi mua vé số của ông N.V.A. (người bán vé số dạo trên đường số 2, ấp Tam Hiệp, xã Xuân Lộc), rồi bất ngờ giật lấy xấp vé số và bỏ chạy. Hành vi táo tợn giữa ban ngày khiến người dân bức xúc, đoạn clip ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

2.png
Hiện trường đối tượng P.T.T. bị bắt

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, khẩn trương huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Bằng sự quyết liệt, đến 12 giờ trưa 14-10, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng P.T.T. (sinh năm 1983, ngụ xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai) cùng tang vật là xe máy Wave biển số 48B1-383.xx.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan
BÙI LIÊM

Từ khóa

cướp giật vé số bán vé số dạo Đồng Nai vé số

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn