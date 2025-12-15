Triệt phá 3 vụ sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt, tạm giữ Trịnh Văn Thăng (sinh năm 2002, trú tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Tươi (sinh năm 1990, trú tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) về hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Qua điều tra xác định, Thăng đặt mua pháo nổ (qua Facebook) của Nguyễn Thị Tươi (đối tượng Tươi chuyển hàng cho Thăng qua dịch vụ chuyển phát). Sau đó, Thăng tìm khách để bán kiếm lời. Tổng khối lượng pháo đã thu giữ 109kg.

Đối tượng buôn bán pháo nổ và tang vật

Đồng thời, cơ quan công an bắt giữ nhóm đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn (sinh năm 1994, thường trú tại xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ), Vũ Thị Luân (sinh năm 1983, thường trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Quang Đoàn (sinh năm 1992, thường trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội). Bước đầu, cơ quan công an xác định Vũ Thị Luân đặt mua pháo nổ của Nguyễn Quang Đoàn để bán cho Nguyễn Mạnh Tuấn. Đối tượng Tuấn tiếp tục liên hệ bán cho khách khác để kiếm lời. Tổng khối lượng cơ quan công an đã thu giữ được 58kg pháo nổ dạng dây.

Cơ quan công an cũng đã phát hiện, bắt giữ Phạm Văn Phúc (sinh năm 1989, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội). Người này có hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Theo cơ quan công an, Phạm Văn Phúc đã mua nhiều công cụ, hoá chất để tự sản xuất pháo nổ, sau đó bán kiếm lời. Thời điểm bị phát hiện, cơ quan công an đã thu giữ tang vật thu là hơn 49kg pháo, cùng nhiều phương tiện, công cụ, hóa chất các loại dùng để sản xuất pháo nổ tự chế.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, qua những vụ việc trên cho thấy, phương thức hoạt động kinh doanh pháo nổ trái phép ngày càng tinh vi. Nếu như trước đây các đối tượng thu mua pháo Trung Quốc về bán lại tại thị trường Việt Nam, thì hiện tại đang có xu hướng tổ chức sản xuất ngay tại địa bàn nội địa, sử dụng dịch vụ vận chuyển để giao hàng cho khách trên khắp cả nước.

ĐỖ TRUNG