Bắt giữ thanh niên dùng xăng đốt cha ruột ở Long An

Tối 1-1, Công an huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) cho biết vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Hiếu (31 tuổi, ngụ ấp 3, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, Long An) để điều tra hành vi dùng xăng đốt cha ruột.