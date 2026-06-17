Pháp luật

An ninh - trật tự

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng mang hung khí đến nhà dân đe dọa

SGGPO

Ngày 17-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng mang hung khí đến nhà người dân chửi bới, đe dọa, gây mất an ninh trật tự tại xã Bình Hưng.

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa hai gia đình, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 7-6, Nguyễn Hồng Giang (SN 1973) gọi điện cho ông Đ.T.G. (SN 1978, cùng ngụ xã Bình Hưng) để cự cãi và thách thức đánh nhau.

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4 đối tượng tại hiện trường vụ việc

Sau đó, Giang cùng Trương Anh Dũng (SN 2002), Trương Anh Tuấn (SN 1998) và Phan Hoàng Phi (SN 1994, đều ngụ xã Bình Hưng) mang theo dao bấm và dụng cụ kim loại đến trước nhà ông G. tại Khu dân cư Intresco.

Tại đây, các đối tượng liên tục chửi bới, thách thức và đe dọa xâm hại tính mạng ông G. cùng người thân trong gia đình.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM nhanh chóng xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự.

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Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hồng Giang, Trương Anh Dũng, Trương Anh Tuấn và Phan Hoàng Phi để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

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MẠNH THẮNG

Từ khóa

sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng đe dọa người dân đánh nhau xã Bình Hưng TPHCM

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