Pháp luật

An ninh - trật tự

Bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại chợ Bình Điền

SGGPO

Ngày 26-3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Trần Văn Triệu (21 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) và Huỳnh Hoàng Vinh (19 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra, Trần Văn Triệu và Huỳnh Hoàng Vinh cùng làm bốc xếp tại nhà lồng F, chợ đầu mối Bình Điền (phường Bình Đông). Do mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa vào rạng sáng 20-7-2025, cả hai đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Đến khuya 22-7-2025, Huỳnh Hoàng Vinh cùng một đối tượng tên Huy (chưa rõ lai lịch) tìm gặp Trần Văn Triệu để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, các đối tượng sử dụng móc sắt kéo hàng, tuýp sắt và dao chặt đá để rượt đuổi, hành hung nhau náo loạn khu vực bãi xe chợ Bình Điền.

Dựa vào kết quả trích xuất camera và lời khai nhân chứng, ngày 25-3-2026, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Triệu và Vinh.

Riêng Huy hiện đang bỏ trốn, cơ quan công an yêu cầu đối tượng sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tin liên quan
MẠNH THẮNG - KIẾN VĂN

Từ khóa

Khởi tố khởi tố bắt giam gây rối trật tự chợ Bình Điền

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn