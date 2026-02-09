Phá đường dây sản xuất sơn giả quy mô lớn nhờ rao bán với giá thấp bất thường

Ngày 9-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường JOTUN giả với quy mô lớn trên địa bàn.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, qua phản ánh của người dân và một số đơn vị thi công xây dựng, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều sản phẩm sơn nước, bột trét tường mang nhãn hiệu JOTUN được chào bán với giá rất rẻ, thấp hơn cả giá phân phối của đại lý chính hãng, có dấu hiệu là hàng giả, chất lượng không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Bảo Ngọc Global là đơn vị nổi lên trong việc chào bán các sản phẩm sơn nước, bột trét tường JOTUN với mức giá bất thường. Đáng chú ý, công ty này không phải là đại lý được ủy quyền phân phối của hãng JOTUN nhưng vẫn cung ứng số lượng lớn sản phẩm ra thị trường.

Nhận định có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung lực lượng để đấu tranh, làm rõ. Qua đó xác định, Công ty Bảo Ngọc Global do đối tượng Lê Thái Bình (sinh năm 1984) và vợ là Mai Thị Thanh Sơn (sinh năm 1984) làm chủ; Lê Thành Nhân (sinh năm 1995) là nhân viên trực tiếp tham gia hoạt động vi phạm.

Các đối tượng đặt mua vỏ thùng sơn nước, bao bì bột trét tường mang nhãn hiệu JOTUN từ các tỉnh phía Bắc, đưa về kho tập kết, dán tem truy xuất nguồn gốc giả. Sau đó, pha trộn sơn JOTUN chính hãng với các loại sơn khác theo tỷ lệ riêng, đổ vào thùng, đóng nắp, hoàn thiện sản phẩm để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 9-2, Ban chuyên án triển khai đồng loạt 3 tổ công tác tiến hành bắt giữ, khám xét trụ sở, kho hàng và showroom của Công ty Bảo Ngọc Global, thu giữ hơn 5 tấn thành phẩm sơn nước, bột trét tường JOTUN giả cùng hàng ngàn vỏ thùng, tem nhãn, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hàng giả. Đây là vụ việc có số lượng hàng giả lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thái Bình, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Thị Thanh Sơn và Lê Thành Nhân để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

PHẠM NGA