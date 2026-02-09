Cựu giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN TPHCM lĩnh 5 năm 6 tháng tù

Tối 9-2, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo liên quan vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ TPHCM (KH-CN TPHCM).

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Huỳnh Kim Tước (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN TPHCM) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Lê Huy Sơn (cựu Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp), Lê Thị Phương (kế toán), Đỗ Đình Ngọc Bích (thủ quỹ) cùng bị tuyên mức án 5 năm tù.

Hai bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (nhân viên hành chính) và Lê Bảo Ngọc (cựu Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp) bị tuyên 2 năm tù. Tất cả các bị cáo đều bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: BÌNH AN

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN TPHCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH-CN TPHCM, có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai và chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý Nhà nước của TP. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định pháp luật.

HĐXX nhận định, căn cứ hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định bị cáo Huỳnh Kim Tước trong thời gian giữ chức Giám đốc Trung tâm đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, cũng như nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, để ký các hợp đồng hợp tác hỗ trợ không gian làm việc với nhiều công ty.

Theo HĐXX, bản chất của các hợp đồng này là cho thuê mặt bằng thuộc Trung tâm, có sử dụng tài sản công. Tuy nhiên, bị cáo Huỳnh Kim Tước không xin ý kiến, không xây dựng đề án sử dụng tài sản công để báo cáo Sở KH-CN TPHCM cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Tổng số tiền thu từ việc cho thuê mặt bằng hơn 2,4 tỷ đồng được để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai và báo cáo thuế theo quy định. Trong số này, bị cáo Huỳnh Kim Tước được xác định hưởng lợi 437 triệu đồng.

Số tiền hưởng lợi được bị cáo sử dụng để chi phụ cấp cho giám đốc và các phòng ban của trung tâm; chi tiếp khách; chi cho các hoạt động của đơn vị, chi phí đi lại, tiền bảo vệ, vệ sinh, tạm ứng cho nhân viên; đồng thời thanh toán tiền thẻ tín dụng cá nhân.

CẨM NƯƠNG - BÌNH AN