Bắt nhóm mạo danh nhà xe, chiếm đoạt tiền cọc của khách

Ngày 10-2, Công an xã Quảng Khê (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã triệt xóa nhóm đối tượng lừa đảo tiền cọc xe khách dịp Tết Nguyên đán thông qua các trang mạng xã hội giả mạo.

Các phương tiện được nhóm đối tượng sử dụng để lừa đảo tiền cọc vé xe khách dịp Tết Nguyên đán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Quảng Khê phát hiện nhiều tài khoản Facebook có tên như “Nhà xe Văn Minh”, “Phòng điều hành vé”, “Nhà xe Việt Hưng”, “Nhà xe Hải Định”… liên tục đăng bài quảng cáo bán vé xe khách liên tỉnh.

Các "nhà xe" này yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc để giữ vé nhưng sau đó chặn liên lạc nhằm chiếm đoạt tiền.

Tiến hành rà soát, lực lượng chức năng xác định có ít nhất 2 người dân trên địa bàn xã là nạn nhân.

Bài đăng của nhóm đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội mạo danh các nhà xe

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an xã Quảng Khê đã báo cáo Công an tỉnh Lâm Đồng, phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ hành vi liên quan của các đối tượng: Trần Ngọc Hoàn (sinh năm 2001), Đào Đức Duy (sinh năm 1996) và Vũ Quang Huy (SN 2000), cùng trú tại tỉnh Hưng Yên, đang thuê nhà tại Hà Nội.

Sau đó, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an TP Hà Nội triệu tập và đấu tranh với các đối tượng trên.

Kết quả bước đầu xác định, nhóm đối tượng đã lập hàng loạt tài khoản Facebook giả mạo nhà xe. Lợi dụng tâm lý lo sợ “cháy vé” của người dân, nhóm sử dụng sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền đặt cọc vé xe, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của hàng trăm bị hại trên cả nước.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, sim rác và tài liệu liên quan.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN