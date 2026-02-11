Bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây mua bán 20kg ma túy đá

Ngày 11-2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, Công an xã Bình Minh và Công an xã Nhơn Trạch triệt phá đường dây mua bán ma túy số lượng lớn do đối tượng B.B.C. (sinh năm 1980, ngụ phường Long Bình) cầm đầu.

Theo đó, qua công quản lý địa bàn và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn nên lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy đá vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá. Ảnh: CATĐN

Ngày 6-2, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập 3 tổ công tác, huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt triển khai để bắt giữ C. và các đầu mối tiêu thụ. Tính đến ngày 10-2, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ khoảng 5kg ma túy đá và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Bước đầu, cơ quan công an đã chứng minh C. và đồng phạm đã thực hiện mua bán khoảng 20kg ma túy đá.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

PHÚ NGÂN