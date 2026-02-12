Khởi tố 3 bị can khai thác cao lanh trái phép

Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209m², với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can

Sáng 12-2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Video: Cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can khai thác cao lanh trái phép.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Hải Sinh (sinh năm 1960, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera); Nguyễn Văn Phú (sinh năm 1988, Giám đốc điều hành mỏ cao lanh La Dứt); Phan Hùng Lĩnh (sinh năm 1984, nhân viên kỹ thuật mỏ La Dứt).

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện mỏ cao lanh La Dứt (thôn Đụt Tiêng 1, xã A Lưới 1, TP Huế) được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp phép cho Công ty cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế khai thác có dấu hiệu khai thác vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can

Quá trình kiểm tra, thu thập tài liệu, cơ quan điều tra xác định, Công ty cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế, do ông Cao Văn Minh (sinh năm 1976, trú tại TPHCM) là người đại diện theo pháp luật, được cấp phép khai thác mỏ La Dứt. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã chuyển quyền khai thác cho Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera do Trần Hải Sinh làm Giám đốc.

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép, song từ tháng 6-2019 đến tháng 8-2025, Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209m², với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm khác của Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera.

VĂN THẮNG