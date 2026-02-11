Pháp luật

Khởi tố 8 đối tượng trong đường dây ma túy TPHCM – Tây Ninh

SGGPO

Ngày 11-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 8 đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh, bị triệt phá vào cuối tháng 1-2026.

8 đối tượng liên quan đến đường dây ma túy liên tỉnh "sa lưới"
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 21-1-2026, tổ công tác Đội 2 (PC04) phối hợp Công an phường An Lạc bắt quả tang B.T.Đ. (sinh năm 1987, quê An Giang) đang vận chuyển 50,27 gam ma túy ketamine.

Đối tượng Đ. khai nhận số ma túy trên do H.T.L. (sinh năm 2000, ngụ xã Tân Nhựt, TPHCM) chỉ đạo giao cho khách mua. PC04 sau đó bắt khẩn cấp đối với L.

Ma túy 4.jpg
Đối tượng H.T.L cùng tang vật

Khám xét nơi ở của Đ. và L., lực lượng chức năng thu giữ 2,15kg ketamine và 1,65kg ma túy MDMA, cùng nhiều gói nylon chứa viên nén và các loại chất bột chưa có kết quả chính thức.

Ma túy 2.jpg
Đối tượng H.T.L làm việc tại cơ quan công an

Mở rộng điều tra, cơ quan công an truy xét, bắt thêm 6 đối tượng liên quan, làm rõ vai trò của từng người trong đường dây. Tổng cộng, các đối tượng bị cáo buộc mua bán, tàng trữ hơn 2,2 kg ketamine, khoảng 3.600 viên thuốc lắc và 0,109 gam methamphetamine, cùng nhiều tang vật khác.

Theo PC04, ma túy được cất giấu tại bãi đất trống, sau đó phân chia, ngụy trang trong hộp giấy chứa thức ăn thú cưng để vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Ma túy 3.jpg
Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố 8 đối tượng trong đường dây về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan ma túy.

