An Giang: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán máy biến áp giả quy mô lớn

Sáng 10-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Tô Hoàng Dũ (sinh năm 1990, trú ấp Xẻo Trâm, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang), Trương Văn Tiền (sinh năm 1979, khu vực 4, phường An Bình, TP Cần Thơ) và Ngô Hữu Chuẩn (sinh năm 1978, trú xã Tân Nhựt, TPHCM) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây sản xuất, tiêu thụ máy biến áp giả nhãn hiệu THIBIDI quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, liên tỉnh trong thời gian dài. Các đối tượng thu mua máy biến áp đã qua sử dụng, hư hỏng rồi phục chế, sơn sửa vỏ, quấn lại dây đồng, đồng thời làm giả hồ sơ kỹ thuật, nhãn mác, tem thông số kỹ thuật để đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị liên quan đấu tranh, triệt phá đường dây.

Ngày 29-1, công an bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển máy biến áp giả từ kho, xưởng tại tỉnh Tây Ninh và TP Cần Thơ đi tiêu thụ tại tỉnh An Giang. Khám xét các kho, xưởng sản xuất và địa điểm mua bán, lực lượng chức năng thu giữ 137 máy biến áp giả mang nhãn hiệu THIBIDI, tổng trị giá tương đương hàng thật ước tính trên 20 tỷ đồng, cùng nhiều tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan.

Hiện trường nơi lực lượng công an phát hiện các tang vật liên quan vụ án

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam bộ và TPHCM, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống điện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

