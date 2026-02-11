Bắt thanh niên thuê 10 xe máy ở đặc khu Phú Quý rồi đem bán

Lợi dụng hình thức cho thuê xe máy phục vụ du lịch, một nam thanh niên ở đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) đã thuê liên tiếp 10 xe của người dân rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Võ Thái Di (sinh năm 2004, ngụ thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú Quý) bị bắt tạm giam để điều tra

Ngày 11-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thái Di (sinh năm 2004, ngụ thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú Quý) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 12-2025, do thiếu tiền chi tiêu, Di tiếp cận nhiều hộ dân kinh doanh dịch vụ cho thuê xe máy trên địa bàn để thuê xe. Sau khi nhận tổng cộng 10 xe máy, thay vì sử dụng đúng mục đích, Di mang toàn bộ số xe này bán cho một cửa hàng kinh doanh xe máy trên địa bàn, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Khi không thấy xe được trả theo thỏa thuận, các chủ xe nghi ngờ và trình báo cơ quan công an. Qua xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng đã làm rõ thủ đoạn, đồng thời thu hồi tang vật phục vụ điều tra.

NGUYỄN TIẾN