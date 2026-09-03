Những ngày qua, dọc bờ biển xã Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh), hàng loạt vỏ nghêu tím (còn gọi là vỏ ngao tím) theo sóng trôi dạt vào bờ. Nguyên nhân hiện vẫn chưa được xác định.

Video: Bạt ngàn vỏ nghêu tím dạt vào bờ biển ở Hà Tĩnh

Dọc bờ biển xã Yên Hòa, bạt ngàn vỏ nghêu tím với các kích thước khác nhau bị sóng đánh trôi dạt, tấp vào dày đặc trên bãi cát và vùi lấp dưới lớp cát, trải dài nhiều cây số, trong đó tập trung nhiều nhất là đoạn qua thôn Mỹ Hòa.

Có những địa điểm, vỏ nghêu xếp lớp, chất đống. Gặp thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh càng bốc mùi hôi tanh rất khó chịu. Xung quanh khu vực, ruồi nhặng bu bám nhếch nhác.

Vỏ nghêu tím tấp vào dày đặc trên bãi biển

Người dân ở xã Yên Hòa cho biết, trước đó, vỏ nghêu tím này ở ngoài biển cách bờ khoảng 1km, thời gian gần đây bị sóng mạnh cuốn trôi dạt, tấp vào dày đặc dọc bãi cát. Ước tính số lượng vỏ nghêu tím lên đến hàng tấn, nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Trước đây, tại địa phương cũng từng xuất hiện vỏ nghêu tím bị sóng cuốn từ ngoài biển trôi dạt vào bờ, song số lượng ít hơn và tập kết rải rác.

Nhiều điểm, vỏ nghêu bốc mùi hôi tanh khó chịu

Ông Trần Vĩnh Tuấn, Trưởng thôn Mỹ Hòa cho biết, số lượng vỏ nghêu tím rất lớn, bị sóng cuốn trôi từ ngoài biển vào bờ cách đây khoảng 1 tuần. Ban đầu khi mới trôi dạt vào bờ, xen lẫn với lớp vỏ vẫn có một số con nghêu tím có ruột còn sống và một số con có ruột đã chết, phân hủy. Khi phát hiện, người dân địa phương ra nhặt những con nghêu sống.

Theo ông Trần Vĩnh Tuấn, đến thời điểm này, người dân địa phương và thôn vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân số vỏ nghêu tím dạt vào bờ. Mong xã và cơ quan chức năng sớm kiểm tra để làm rõ nguyên nhân; đồng thời huy động người dân thu gom, xử lý để làm sạch bãi biển, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Người dân mong sớm làm rõ nguyên nhân vỏ nghêu tím tấp vào bờ

Trưởng phòng Kinh tế xã Yên Hòa Đặng Thị Ngọc thông tin, sau dịp nghỉ lễ, địa phương sẽ cho kiểm tra, sau đó hướng dẫn người dân thu gom, xử lý chôn lấp số vỏ nghêu tím để đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực bãi biển.

>> Hình ảnh vỏ nghêu tím tấp vào bờ biển dày đặc:

ĐỨC HẢI