Niềm vui trong nhà mới

Từ nguồn lực của Quỹ “Vì người nghèo” cùng sự chung tay của cộng đồng, hàng trăm căn nhà Đại đoàn kết được khởi công, bàn giao cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở nhân dịp Quốc khánh 2-9. Những mái ấm mới giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, an tâm lao động, vươn lên thoát nghèo.

Ước mơ thành hiện thực

Dẫn chúng tôi tham quan căn nhà cấp 4 còn thơm mùi sơn mới, vợ chồng ông Bùi Khi (70 tuổi, ấp Liên Hiệp, xã Châu Đức, TPHCM) không giấu được niềm vui. “Sau hơn 30 năm sống trong căn nhà tôn cũ kỹ, cuối cùng vợ chồng tôi cũng có một mái nhà chắc chắn để yên tâm về tuổi xế chiều. Lâu nay tôi luôn mơ ước có căn nhà chắc chắn, không lo mưa nắng. Giờ thì ước mơ đã thành hiện thực”, ông Bùi Khi nói.

Vợ chồng ông Bùi Khi (xã Châu Đức, TPHCM) phấn khởi nhận nhà mới đúng dịp lễ 2-9. ẢNH: TRÚC GIANG

Nhìn mái nhà vừa được lợp tôn mới, ông Khi nhớ lại những tấm tôn đã hoen gỉ của căn nhà cũ. Trời nắng, căn nhà nóng hầm hập; mưa xuống, vợ chồng ông lại hớt hải xách thau hứng nước. Vợ chồng ông Khi tuổi đã cao, sức khỏe yếu, thu nhập bấp bênh, chủ yếu sống bằng việc làm thuê, làm mướn. Ba người con đều ở xa, hoàn cảnh cũng khó khăn nên không thể hỗ trợ cha mẹ nhiều. Vì vậy, việc sửa chữa, xây mới căn nhà vượt quá khả năng của gia đình. Hiểu hoàn cảnh vợ chồng ông Khi, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Châu Đức cùng các mạnh thường quân hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng sửa chữa căn nhà.

Cách nhà ông Bùi Khi hơn 30km, gia đình bà Tăng Thị Ngọc Lan (ấp Thanh Bình, xã Đất Đỏ, TPHCM) cũng vừa đón niềm vui dọn vào căn nhà mới đúng dịp Quốc khánh 2-9. Chỉ vài tháng trước, cả nhà còn chen chúc trong căn nhà xuống cấp, tường bong tróc, mái tôn hư hỏng, thường xuyên thấm dột mỗi khi mưa xuống. Kinh tế khó khăn khiến việc sửa sang nhà cửa nhiều lần phải tạm gác.

Trước thực tế đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đất Đỏ cùng các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí sửa chữa căn nhà. Hôm chúng tôi đến, gia đình bà Lan đang quây quần bên mâm cơm trưa đạm bạc trong căn nhà vừa sửa xong. Bà Lan xúc động: “Căn nhà giờ đã kín đáo, chắc chắn rồi. Từ nay gia đình tôi an tâm tập trung làm ăn, nâng kinh tế gia đình để không phụ lòng chính quyền và các nhà hảo tâm đã trợ sức”.

Mái ấm từ sức mạnh đại đoàn kết

Nhà ông Bùi Khi, bà Ngọc Lan là 2 trong số hàng trăm căn nhà Đại đoàn kết được xây mới, sửa chữa trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 ở các xã, phường, đặc khu tại TPHCM từ sự chung sức của nhiều nguồn lực.

Tại phường Chánh Hiệp, nhiều công trình dân sinh hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho người dân được triển khai. Trong đó, địa phương đã khởi công sửa chữa 5 căn nhà và bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở. Tổng kinh phí thực hiện 720 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của phường và nguồn hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Ông Nguyễn Hữu Thạnh, Bí thư Đảng ủy phường Chánh Hiệp, cho biết, hoạt động khởi công và bàn giao nhà Đại đoàn kết là việc làm thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Những căn nhà đã gắn kết các tấm lòng cùng chung sức, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sự quan tâm, chăm lo của cả hệ thống chính trị đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là các công trình phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, bằng nhiều cách làm khác nhau, các xã, phường, đặc khu tại TPHCM đã vận động, tạo nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” để chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có chương trình xây, sửa nhà Đại đoàn kết. Từ nguồn lực của Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM và sự đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, dịp Quốc khánh 2-9, hàng trăm căn nhà Đại đoàn kết được xây, sửa khang trang. Chương trình đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, đặc biệt đã huy động sức mạnh cộng đồng cùng chính quyền chăm lo người dân hoàn cảnh khó khăn.

TRÚC GIANG - THÁI PHƯƠNG - THẢO NGUYÊN