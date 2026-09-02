Xã hội

Cửa ngõ miền Tây về TPHCM kẹt xe kéo dài trong chiều tối 2-9

SGGPO

Chiều 2-9, ngày cuối kỳ nghỉ lễ, người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM và Đồng Nai khiến giao thông trên nhiều đoạn tuyến: cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, quốc lộ 1, quốc lộ 50 bị ùn ứ kéo dài.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP lúc 17 giờ, trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn giáp hai tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh, hàng trăm ô tô, xe tải, xe khách nối đuôi di chuyển chậm, kéo dài hàng trăm mét.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng trên tuyến, thậm chí dẫn đoàn cho xe chạy vào làn khẩn cấp để giải tỏa ùn tắc phương tiện.

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Trên quốc lộ 1 đoạn qua hai xã Bến Lức, Bình Đức (tỉnh Tây Ninh, hướng về TPHCM) xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều giờ trong chiều 2-9. Tại các nút giao (ngã tư Bến Lức, ngã tư Nhựt Chánh, ngã tư Long Kim), hàng ngàn xe máy, ô tô chen nhau nhích từng chút một.

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an xã, đoàn viên thanh niên có mặt điều tiết, phân luồng. Tuy nhiên, đến 19 giờ cùng ngày, tình hình giao thông vẫn chưa cải thiện, lượng phương tiện di chuyển về TPHCM rất đông.

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Quốc lộ 1 đoạn qua xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh ùn ứ phương tiện chiều 2-9
QUANG VINH

Từ khóa

TPHCM ùn tắc nghỉ lễ làn khẩn cấp kẹt xe giao thông

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