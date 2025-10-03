Bắt nguyên Giám đốc CDC Bình Thuận

Ngày 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đinh Thế Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận (CDC Bình Thuận).

Ông Đinh Thế Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra liên quan vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại CDC Bình Thuận (nay thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng).

Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn 2020-2021, CDC tỉnh Bình Thuận đã mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á và Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất, với tổng kinh phí hơn 198 tỷ đồng, giá trị hợp đồng đã thực hiện hơn 190 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 5-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận (trước đây) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận (trước đây).

