Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn bàn giao sửa chữa 3 căn nhà Đại đoàn kết

Sáng 9-1, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (đơn vị trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam) phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Long Hải (TPHCM) tổ chức bàn giao 3 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân trên địa bàn xã.

Bàn giao công trình nhà Đại đoàn kết sau khi sửa chữa cho gia đình ông Danh Dọi (tổ 7, ấp Lò Vôi)

Ba căn nhà được bàn giao cho các hộ ông Danh Dọi (tổ 7, ấp Lò Vôi), bà Văn Thị Lánh (tổ 6, ấp Phước Lộc); ông Trần Văn Mót (tổ 5, ấp Hải Tân). Đây là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở xuống cấp, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mỗi căn nhà sửa chữa được Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn hỗ trợ 50 triệu đồng để lợp lại mái tôn, lát gạch nền, thay cửa nhôm và sơn tường.

Tại buổi trao nhà, lãnh đạo địa phương và đơn vị tài trợ gửi lời chúc mừng đến các gia đình, mong muốn bà con nỗ lực, vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

THÀNH HUY