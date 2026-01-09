Phường Rạch Dừa (TPHCM) thành lập 2 đơn vị sự nghiệp công lập

UBND phường Rạch Dừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Trạm Y tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Rạch Dừa là các đơn vị sự nghiệp công lập; chịu sự quản lý, điều hành của UBND phường và sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các sở, ban, ngành của UBND TPHCM.

Trạm Y tế có chức năng cung cấp, thực hiện dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh; quản lý, nâng cao sức khỏe cộng đồng; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em; chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; bảo trợ xã hội; dân số; an toàn thực phẩm; dược; thiết bị y tế và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm cung ứng dịch vụ công có chức năng cung cấp các dịch vụ công về văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin - truyền thông, môi trường, đô thị, quảng cáo, tổ chức sự kiện và các dịch vụ công khác theo quy định.

Ông Trần Triệu Phú, Phó Chánh Văn phòng UBND - HĐND phường giữ chức vụ Quyền Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Rạch Dừa.

Tại buổi lễ, UBND phường đã công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Triệu Phú, Phó Chánh Văn phòng UBND - HĐND phường giữ chức vụ Quyền Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công; bổ nhiệm ông Vương Khai Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Vũng Tàu, giữ chức vụ Giám đốc Trạm Y tế.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết, việc thành lập 2 đơn vị sự nghiệp của phường là bước đi quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đơn vị cần sớm ổn định tổ chức, bố trí nhân sự phù hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động, vận hành hiệu quả.

KHÁNH CHI